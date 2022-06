Il y a deux semaines, face à la Louise Bourrat, le Liégeois Arnaud Delvenne s’est incliné en finale de cette saison 13. Mais le cuistot poursuit toutefois sa carrière gastronomique (avec osn resto Chez Nono) et, depuis de lundi matin, sa carrière cathodique. Le finaliste du dernier Top chef sera en effet dans la matinale de Bel RTL, menée par Jean-Mi Godfurnon, tout l'été. "On démarre le marathon de l’été aux commandes de ‘Mon 5 à 7’ et de ‘La Matinale’ sur Bel RTL avec une petite surprise tous les matins en compagnie d’Arnaud Delvenne", écrit ainsi l’animateur sur Instagram, photo selfie à l'appui. Et le Liégeois de confirmer par la même photo, précisant l’heure de son passage dans l’émission. "J’ai le plaisir de vous donner rendez-vous tous les matins de l’été à 08h15 sur Bel RTL. Hâte d’avoir vos retours."