Nagui et les autres candidats ont assisté au triomphe d'Arsène, qui a battu Mickael en finale. Le grand gagnant du tournoi a donc battu Dorian, Violaine, Hervé, Paul et Mickael pour aller chercher la victoire finale. La majorité de ses duels avaient déjà été diffusés durant les semaines précédentes et lors du premier prime, qui avait lieu ce samedi 14 novembre.

Ce dimanche, il a donc connu son opposant en cours de soirée. Et cet opposant, c'était Mickael, qui a réussi la performance d'éliminer la candidate la mieux classée du télécrochet présenté par Nagui.

Margaux , qui totalise le plus grand nombre de victoires et de gains à l'émission a craqué en demi-finale sur "Elle a fait un bébé toute seule" de Jean-Jacques Goldman. "Je ne peux m'en prendre qu'à moi-même", confie-t-elle à Téléstar. "Je n'avais pas appris les bonnes paroles de la chanson. Il y a un "Et" que je n'avais pas entendu et que j'ai oublié de chanter. A part ce petit "et", je la connaissais par coeur. C'est le jeu et Mickaël a parfaitement géré cette chanson."

La meilleure des maestros revient sur cette émission réalisée dans ces circonstances particulières: "Le contexte était un peu particulier. Les contacts humains étaient réduits. Mais cette nouvelle formule à 32 est géniale car j'ai pu rencontrer beaucoup de Maestros que je n'aurais pas dû rencontrer. Je me suis surprise à être très stressée, beaucoup plus que lors de mon parcours. Avec ma place de numéro 1, je me suis mis vraiment la pression."

Finalement, le contrat était tout de même rempli pour Margaux qui visait la demi-finale. "Forcément, j'aurais aimé savoir ce qu'aurait donné mon match face à Arsène. Ça sera pour l'année prochaine, je l'espère", confie-t-elle encore à nos confères.

Aux 530.000 euros qu'elle a gagnés durant son parcours, Margaux ajoute quand même la somme de 100.000 euros. La championne compte bien les mettre de côté. "Avec l'argent que j'ai déjà gagné, j'ai eu ma maison et j'ai acheté plein de décorations. Ces 100.000 euros vont aller de côté."