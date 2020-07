Reconnu pour être l’un des animateurs les plus emblématiques du petit écran français, le surnom "Maître de la télévision" lui a d’ailleurs souvent été attribué, Arthur s’avère être aussi un brillant businessman. Dans un communiqué publié ce jeudi, Satisfaction Group, sa maison de production, annonce avoir acquis la totalité de Sony Pictures Television France et de son label Starling. Un coup de maître pour l’homme de 54 ans dont la société s’est approprié La Grosse Équipe (Les Anges sur NRJ 12) et Enibas Productions (Tout compte fait sur France 2 et Météo à la carte sur France 3) en moins d’un an.