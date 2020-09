Ary Abittan sera donc le parrain de Cap 48 version 2020. Et qui de mieux qu'un humoriste pour faire rigoler et détendre les téléspectateurs face à la cause du handicap et aussi et surtout en cette période toujours aussi compliquée qu'est la crise sanitaire. Car quand il s'agit de faire le pitre en direct dans le JT de RTL ou en impro, c'est le champion. "J'ai encore plein de conneries à faire", nous déclarait-il d'ailleurs fièrement en interview.

La papa de cinéma touchant de Naomi, porteuse de trisomie 21

Mais l'artiste a aussi du coeur. Pour la première fois dans sa carrière, l'acteur comique du succès "Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu" a joué un rôle dramatique dans un téléfilm diffusé le 8 septembre dernier sur M6. Preuve en est son hommage touchant à Naomi, sa fille dans le téléfilm coup de poing "Apprendre à t'aimer", porteuse de trisomie 21. "Naomi c’était notre premier jour de tournage, j’avais le trac et pourtant entre toi et moi, comme une évidence, écrit-il sur Instagram. Merci de m’avoir permis d’être ton papa de cinéma, j’en suis très fier ! J’espère que Mardi à 21H il seront nombreux sur M6 à te découvrir et à t ‘aimer aussi fort que moi ..." Le jour de la diffusion, Ary Abittan avait aussi écrit ce touchant mot: "Pour que la différence ne soit plus un problème mais une chance, pour être tous ensemble, soyez au rendez vous les amis , je compte sur vous ! Et puis vous allez voir , on est ému, mais on se marre aussi ! La vie quoi !" Résultat? Des audiences records pour la chaîne et la RTBF compte bien faire pareil pour tenter, malgré la crise, de faire exploser le compteur de Cap 48.

Celui qui a explosé sa cote de popularité depuis le confinement grâce à ses apéros Instagram saura mettre de la bonne humeur en cette période morose ainsi que pour lever des fonds face à la cause de Cap 48. Papa poule, originaire de la banlieue et autodidacte, Ary Abittan nous avait révélé tous ses secrets ici dans une interview fleuve.

Rendez-vous donc pour la grande soirée de clôture ce dimanche 11 octobre avec plein d'invités surprises.