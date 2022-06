On l’apprenait il y a quelques semaines : après 18 saisons et plus de 4 500 épisodes, Plus Belle la vie raccroche. Le feuilleton français qui suivait les aventures des habitants du Mistral s’éteindra en novembre prochain sur France 3 et La Une.

Rencontrée au Festival de Télévision de Monte-Carlo, ce samedi, Lola Marois, interprète d’Ariane Hersant depuis 2017, revient sur cette triste nouvelle qui a non seulement affecté les téléspectateurs que la série avait réussi à fidéliser au fur et à mesure des années mais également les acteurs eux-mêmes. "On est des êtres humains, pas des robots donc je suis triste. Je ne vais pas mentir et dire que ça ne me fait rien, explique la comédienne de 39 ans. Je suis triste de quitter les copains, le cadre et les habitudes. Mais, paradoxalement à ça, il y a une certaine excitation d’aller vers quelque chose de nouveau, de se remettre en danger et de se remettre en question aussi. J’ai envie d’appréhender d’autres personnages, d’aller chercher de nouvelles sensations. On ne fait pas le métier d’acteur pour la stabilité professionnelle. Le fait d’accepter la fin de Plus belle la vie est raccord avec le choix qu’on a fait en devenant comédien."

Vous incarnez la policière Ariane Hersant depuis cinq ans. En savez-vous davantage sur les adieux de votre personnage ?

"Ariane est une éternelle célibataire, une jeune femme qui papillonne encore et encore et qui a du mal à se poser. Je ne sais pas ce qu’on réserve à mon personnage de manière intime. Il était question qu’elle se marie mais je ne sais pas si ça va se faire. Mais, je sais qu’au niveau professionnel, une grosse intrigue est en préparation. Pour le moment, je n’en sais pas davantage. J’ai envie de garder la surprise."