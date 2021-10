Après avoir vu les nouveaux candidats dedonner le meilleur d'eux-mêmes sur le parquet, les téléspectateurs devaient normalement passer la deuxième partie de soirée à débriefer le prime avec Karine Ferri. Malheureusement, les fidèles de l'émission n'ont pas eu l'occasion de passer beaucoup de temps avec l'animatrice. Vendredi dernier, celle-ci manquait mystérieusement à l'appel. Camille Combal, présentateur de, a fait savoir que son acolyte était "". ", dit-il.

Face aux nombreuses interrogations des internautes, Karine Ferri, qui a attrapé le Covid-19, a expliqué pourquoi elle était absente la semaine dernière et pourquoi elle ne sera toujours pas dans le prime de ce vendredi soir. "Cette semaine encore, je ne serai pas à l'animation de Danse avec les stars, la suite... pour la seconde fois. Certains l'ont deviné, j'ai attrapé ce fichu virus, je suis donc chez moi à l'isolement mais je vais enfin 'mieux", explique-t-elle sur Instagram avant d'ajouter que le virus l'empêche aussi d'assurer les dédicaces de Une vie en équilibre, son nouveau livre paru aux Editions Robert Laffont. "Je suis également déçue d'avoir à annuler les séances de dédicaces de mon livre, alors qu'il vient tout juste de sortir. Je me réjouissais tellement de venir à votre rencontre! Mais voilà, il faut attendre encore quelques jours... Je pense à vous et à nos retrouvailles et j'ai hâte!"