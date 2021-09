Après un démarrage dans la partie haute des audiences de ces quatre dernières années, avec 5,6 millions de téléspectateurs, Koh-Lanta la légende marque un peu le pas en France. Le second numéro de l’émission anniversaire pour les 20 ans du jeu de TF1 a perdu 300 000 téléspectateurs mardi dernier. Il en a rassemblé 5,3 millions. Cela n’a pas empêché le rendez-vous animé par Denis Brogniart de s’imposer en tête des programmes les plus regardés devant les deux derniers épisodes de la première saison de Jugée coupable proposés par France 3.

On le sait, la programmation de ce All Stars a créé la polémique. De nombreuses voix se sont élevées sur les réseaux sociaux pour critiquer une diffusion déplacée au mardi soir au lieu du vendredi, case traditionnellement dévolue au concept. En comparant les audiences de cette nouvelle saison avec celles de la précédente, Les armes secrètes, cela semble avoir peu d’impact. La différence entre les audiences des Armes secrètes, saison diffusée en mars, et celle actuellement à l’antenne n’est que de 100000 adeptes de moins. On aurait certes pu s’attendre à ce que le casting des légendes séduise plus de monde. C’est cependant oublier que les deux dernières éditions spéciales sous la forme de All Stars ont quelque peu peiné au démarrage. Ça a été le cas en février 2020 avec L’île des héros et en mars 2018 avec le Combat des héros.

Les choses se présentent en revanche moins bien en Belgique. Si entre les diffusions de ces 24 et 31 août, Koh-Lanta la légende a gagné près de 15 000 aficionados, passant de 263 549 personnes à 279 361 devant leur petit écran le mardi soir, la comparaison avec les deux premiers numéros des Armes secrètes fait mal. Ils n’étaient pas loin de 80 000 à 90 000 de plus à suivre l’aventure en mars dernier. Respectivement 354 251 pour le premier rendez-vous du 12 mars et 3000 de plus la semaine suivante. Lors de deux premiers numéros de L’île des héros et du Combat des héros, en 2020 et en 2018, les audiences belges étaient aussi à chaque fois supérieures à 300 000 en Belgique.