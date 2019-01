103.000 téléspectateurs (francophones) ont suivi la soirée du sacre d'Elena Castro Suarez sur AB3

Le verdict des audiences télévisées est tombé. Et comme on pouvait s'en douter (la tendance est la même depuis plusieurs années), le concours Miss Belgique, diffusé samedi soir sur AB3, n'a pas attiré la toute grande foule : 103.000 téléspacters ont regardé Miss Belgique, qui a vu Elena Castro Suarez, Anversoise d'origine espagnole, coiffer la couronne (un peu vétuste, et surtout très flamande) de Miss Belgique 2019. Pas d'accident industriel pour la soirée présentée par Virginie Claes et Patrick Ridremont, toutefois : c'est exactement le même score que l'édition 2018.

En 2017, 130.000 téléspectateurs suivaient encore un concours qui, durant son âge d'or sur RTL-TVi, rassemblait plus de 600.000 curieux...

Elena Castro Suarez, Miss Belgique 2019, en images :