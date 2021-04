J’essaye de garder le cap sur l’horizon", nous confie d’emblée Aurélie Vaneck, alias Ninon Chaumette dans Plus belle la vie, au sujet du confinement. On en a marre mais ça va finir un jour…"

Une pandémie qui n’a pas empêché la comédienne de tourner la 8e saison de cette fiction en six épisodes portée par Jean-Luc Reichmann, l’animateur des 12 coups de midi, et qui débute ce soir à 21 heures sur TF1. "La télé est finalement encore l’une des branches culturelles qui continue, analyse celle qui a aussi tourné la série Jugée coupable pour France 3 (diffusion cet été). On a une équipe hyper-protégée, avec une infirmière toujours présente sur le plateau, et on est aussi testé régulièrement. Ils prennent toutes les précautions et dès qu’il y a un cas, ils isolent tout le monde. Il est vrai que tout est plus compliqué car cela demande une logistique particulière mais on peut continuer de tourner car on a la chance de ne pas avoir de contact avec un public direct."

