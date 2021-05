Il était l’un des visages forts de cette nouvelle saison de Koh-Lanta, les armes secrètes. Aurélien, le capitaine des jaunes, avait été éliminé peu avant la réunification. Après son éviction, il avait prévenu ses coéquipiers que c’est une erreur. Quelques semaines plus tard, il faut admettre qu'il avait raison : sur les deux dernières émissions, trois jaunes (Mathieu, Shanice et Myriam) ont quitté l’aventure ! Suite au départ de Myriam, le pharmacien a réagi sur son compte Instagram.

L'aventurier a publié peu après l'émission de vendredi une vidéo extraite de son interview après son élimination. Dans celle-ci, il explique que ses coéquipiers ont fait une erreur. "Ma façon de jouer allait permettre de générer un gros déséquilibre entre les deux équipes et d'assurer aux jaunes un boulevard quasiment jusqu'à la fin, souligne-t-il dans la vidéo, où il conclut : ça risque de voler en éclat."

En légende de sa vidéo, Aurélien ajoute : "Je ne suis franchement pas du genre à "ergoter" pendant 10 ans mais force est de constater que j'avais été assez visionnaire au moment de ma sortie. Je reste très déçu de voir mon équipe qui avait tout pour réussir, exploser en plein vol !! Dans Koh-Lanta, rien n'est jamais acté …. (À graver dans mon esprit pour mon prochain KL)" Et l'aventurier a bel et bien raison puisque désormais, il ne reste plus que 5 ex-jaunes contre 5 ex-rouges dans l'aventure.