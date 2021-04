"J’ai acheté 5 objets dont un étui de cigarette estimé à 5 000 euros !", nous confie d’emblée Aurore Morisse, la nouvelle acheteuse belge d’Affaire conclue, à la sortie de son premier jour de tournage à Paris. " Les autres acheteurs de l’émission m’ont d’ailleurs dit : ‘elle y va fort la nouvelle !’ (sourire)"

Ce mannequin liégeois de 30 ans - pour l’agence allemande 4Play -, qui a lancé son propre cabinet d’expertise (Chestret 5), sera donc à l’écran à partir du mois de mai aux côtés notamment des trois autres acheteurs belges connus (Gérald Watelet, Glorian Kabongo et Stéphane Vanhandenhoven) de l’émission de Sophie Davant. "Si on m’a contactée, c’est pour jouer le jeu. Je ne vais pas me mettre en difficulté financière mais le but est de revendre vite pour avoir une trésorerie. " Et celle qui a été un peu épaulée par Julien Cohen sur le tournage "bon enfant" de nous faire cette petite confidence. "Ils disent qu’il n’y a pas de concurrence entre eux mais on sent qu’il y a du jeu… Ils sont amis en dehors du plateau mais sur le banc, il n’y a pas de pitié entre marchands !"