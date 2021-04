Avec ses camarades humoristes du Grand Cactus (Kody, Martin Charlier, Isabelle Hauben ou encore James Deano), Freddy Tougaux -personnage né lui aussi sur une crise gouvernementale (en 2011)- soutient la Culture et l’HoReCa en proposant aux communes belges un concept solidaire dès ce samedi 24 avril. À savoir un dîner-spectacle virtuel inédit intitulé Le Cabaret des Amis. Interview d'un artiste engagé qui défend le Belgeet qui rit du Covid.

“Quel plaisir de se retrouver entre potes, nous glisse le comédien Louviérois au sujet de cette captation originale et qui sera rééditée les 1er et 8 mai prochains. Mais c’était très bizarre de jouer devant des caméras et à peine 4 personnes. Et surtout avec des vannes qui feront rire quatre semaines plus tard (sourire) !”

Partager un repas au choix préparé par les chefs de votre région tout en regardant un spectacle d'humoristes bien de chez nous, tel est le concept de dîner-spectacle en streaming proposé par Le Cabaret des Amis aux communes wallonnes et bruxelloises (Andenne, Verviers, Chaudfontaine, Liège, etc. y participent notamment). Une initiative gustative et culturelle au profit de deux secteurs qui n'attendent qu'une chose en ce jour de Codeco, retrouver leur public. Le concept a fait ses preuves lors d'un projet pilote à Herve en mars dernier : 1300 menus ont été vendus par les restaurateurs herviens. Chaque restaurateur crée son menu qui est vendu 30 euros et le livre avec un code personnalisé pour regarder ce show inédit.

(...)