Elle est là, plus vraie que nature, assise dans une suite de l’hôtel Meurice, rue de Rivoli à Paris, vêtue d’une robe dorée. Cheveux détachés, voix rauque et séduisante, Dalida revient face à Thierry Ardisson sur l’un des drames de sa vie, le suicide de Luigi Tenco en 1967. Plus tard, elle interroge :" Est-ce que François Mitterrand est venu à mes obsèques ?" Ce ne sont que quelques bribes des confidences qui s’égrènent au long des cent minutes composant ce premier numéro d’Hôtel du temps.

Ce petit ovni télévisuel, on le doit à Thierry Ardisson, qui s’était déjà essayé à cet exercice lors de précédentes émissions. On l’avait vu interroger un sosie de John Lennon en 1994 dans Autant en emporte le temps ou de Charles Baudelaire dans Tout le monde en parle en 2002. Un procédé qu’il n’apprécie plus forcément aujourd’hui : "J’avais cette envie d’interviewer des grands disparus, mais au-delà des sosies qui sont démodés, je n’avais pas la technologie pour le faire. Aujourd’hui, je peux le proposer d’une manière moderne.