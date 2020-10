Mauvaise nouvelle pour tous les fans de "Danse avec les stars", TF1 pourrait ne pas produire la prochaine saison en raison de la pandémie de coronavirus. Camille Combal, l'animateur de l'émission, s'est pour la première fois exprimé sur le sujet. "Je sais qu’il y a une volonté de TF1 et de tout le monde pour qu’on puisse faire DALS cette saison. Mais on ne le fera que si on peut établir un protocole sanitaire qui met en sécurité tout le casting et nos équipes", a-t-il expliqué à Tv Mag.

Aux Etats-Unis et au Royaume-Uni, les tournages de l'émission ont d'ores et déjà repris, un signe encourageant pour que la France puisse à son tour suivre. Néanmoins, une question demeure: qui remplacera Jean-Marc Généreux dans le jury? Après 10 saisons, il a décidé de quitter l'émission pour animer son propre show, "Spectaculaire" sur France 2. "Je ne sais pas quand pourra revenir Danse avec les stars, un spectacle avec beaucoup de proximité. Et personne ne sait, même pour 2021. Le report de la onzième saison a énormément pesé dans mon choix. Émotionnellement, c’est difficile de quitter tout ça", avait-il confié à 20 Minutes. Pour l'instant, le nom du futur membre du jury reste un mystère.