N’en déplaise aux grincheux toujours prompts à trouver l’herbe du voisin plus verte, il est acquis qu’en matière de séries, en Belgique, on sait y faire. Le succès chez nous, et à l’international grâce à Netflix, de La trêve le prouve. Mais ce qui vaut pour la fiction vaut-il également pour les séries documentaires, un genre qui ne cesse de gagner en audience ?

Fin août 2019, RTL annonçait la mise en chantier d’un projet de ce type. Une série d'investigation en six épisodes consacrée à l’affaire Bernard Wesphael, du nom de ce député wallon accusé d’avoir tué sa femme, Véronique Pirotton, dans un hôtel d’Ostende, le soir du 31 octobre 2013. Un fait divers tragique qui a défrayé la chronique. Cette production était annoncée en collaboration avec Netflix, une première également pour la chaîne privée. Avec à la manœuvre deux briscards de la télévision comme Pascal Vrebos et Georges Huercano, l'initiative a fait naître bien plus que de la curiosité, une véritable attente.