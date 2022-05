C’était en 2014 à Copenhague au Danemark. Axel Hirsoux, Courcellois repéré dans The Voice Belgique l’année précédente, défendait nos couleurs sur la scène de l’Eurovision avec le titre "Mother".

S’il a été éliminé lors de la première demi-finale, le Belge garde un doux souvenir de ce moment. "C’est une expérience artistique unique", déclare-t-il.

Ce samedi soir, bien qu’il soit l’invité de la demi-finale en direct de The Voice, la plus belle voix à Paris, le chanteur ne compte pas manquer la grande finale de l’Eurovision 2022 pour la simple et bonne raison que Jérémie Makiese, représentant belge de cette édition, a gagné son ticket pour la dernière ligne droite ce jeudi soir. "Jérémie Makiese est un très grand chanteur. Il est vocalement impressionnant. C’est un artiste comme on aime voir aujourd’hui, dans l’air du temps", explique Axel Hirsoux. "La chanson, de son côté, est efficace. La Belgique ne démérite pas du tout sa place en finale."