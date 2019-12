Le week-end du Téléthon a commencé par un gros malaise vendredi soir.

Invitée à se produire en direct sur le plateau de France 2 dans le cadre de l’événement caritatif, Aya Nakamura a fait le show, comme à son habitude. C’est ensuite que les choses ont dérapé. Lorsque Nagui lui a donné la parole pour qu’elle relance l’appel aux dons auprès de ses fans, la chanteuse s’est mise à parler d’elle : "Chaque jour, je reçois beaucoup d’amour, beaucoup de soutien, et je pense que je ne vous remercie pas assez. Merci de m’accompagner, de me soutenir et de m’encourager dans tout ce que je fais." "Et pour le Téléthon ?" , a renchéri l’animateur un peu gêné. "Euh… Je vous invite à appeler le 3637 pour aider la recherche et stopper… Euh…" L’incident n’a heureusement pas eu de conséquence sur les promesses de don qui ont atteint 74,6 millions d’euros, soit bien plus que les 70 millions rassemblés en 2018.