L'initiative est originale. Et rappelle le parcours BD à Bruxelles, avec des hommages aux géants du 7e art sur les murs de notre capitale. Si ce n'est que cette fois, ce sont des artistes de street art auxquels Disney a fait appel pour le lancement de sa nouvelle plateforme de streaming.

Pas besoin d'être abonné, donc, pour découvrir Baby Yoda et le Mandalorian sur la sur la Leopoldplein d'Anvers, Fourcette sur le boulevard Solvay à Charleroi (au niveau de la station de métro Beaux-Arts), Mickey sur la place du Nouveau Marché aux Grains de Bruxelles, une fresque en référence aux documentaires diffusés sur National Geographic à Liège ou un hommage au Projet Héros Marvel à Gand. Des oeuvres signées respectivement par Toon Van Ishoven, Smok, Cee Pil, Whoups et Kitsune Jolene, à découvrir ci-après. Et c'est entièrement gratuit...

© Disney



© Disney



© Disney