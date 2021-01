Lors du tournage de la saison 4 des "Vacances des Anges de la téléréalité", deux candidats, Ricardo et Nehuda, ont eu une violente altercation dans un restaurant avec le maire de Saint-André, Joé Bédier. Le maire avait raconté aux médias que la nounou du couple avait expressément demandé aux personnes présentes de ne pas prendre de photo des deux "stars". Les deux candidats se seraient ensuite montrés très violents envers le maire et sa compagne venus fêter l'anniversaire de leur fille. "", avait-il expliqué à une radio locale. En conséquence, le tournage de l'émission s'est arrêté là pour le couple d'Anges qui a été contraint de remonter dans l'avion.

Aujourd'hui, Nehuda a décidé de sortir du silence. Dans une vidéo postée sur Instagram, elle donne une version des faits tout à fait différente. "J’ai entendu qu’il s’agirait d'une agression envers un homme, une femme et ses enfants qu’on aurait tapés. Stop. Ce n’est pas vrai, c’est totalement faux", débute-t-elle. Elle explique qu'elle était installée à la terrasse d'un restaurant avec Ricardo, sa fille et son père et qu'elle a soudainement entendu des cris. Elle s'est donc approchée pour mieux comprendre la situation et a constaté que la nounou de la production, et non la sienne, se faisait crier dessus par deux hommes dans le restaurant.

"Je me permets d'y aller et de leur dire d’arrêter de crier sur une femme. Et à mon tour je me fais allumer et ça repart de plus belle", poursuit-elle. C'est à ce moment là que le fils du maire l'aurait agressée, un fait sur lequel la candidate souhaite insister. "Il s’est approché de moi avec la main en avant. Je ne peux pas vous dire qu'il allait me frapper, me gifler, m’étrangler. Je ne sais pas. Mais il s’est avancé vers moi en criant et en ayant la main en avant. Ça, dans la loi, c’est une agression". Face à quoi, Ricardo s'est levé à son tour pour prendre la défense de sa compagne. "A partir de ce moment-là, ils (ndlr: le maire, le fils du maire, le gendre, la mère) ont littéralement sauté sur Ricardo. Je ne le voyais plus. J’ai paniqué, j’ai hurlé".

Suite à ces événements, le couple a fait l'objet de nombreux commentaires haineux de la part des internautes et a même été embarqué par la police locale jusqu'au commissariat. Une situation qui l'a profondément attristée. "On reçoit des menaces, des insultes, alors que tout ça vient d'un mensonge (...) Tout ça va être réglé en justice. Les personnes coupables seront condamnées, j’y crois et on fera tout pour", a-t-elle conclu.