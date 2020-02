L’ancienne présentatrice du magazine célèbre les 15 ans de ce dernier aux côtés de Gérald Watelet.

Le 6 mars prochain, le magazine C’est du Belge fêtera ses 15 ans sur La Une. Pour célébrer cet anniversaire, Gérald Watelet reviendra, depuis l’hôtel Dominican à Bruxelles, sur les reportages qui ont fait le succès de l’émission qui s’est d’abord intéressée aux têtes couronnées avant de se réorienter. À ses côtés, le présentateur recevra, tour à tour, les chroniqueuses et animatrices qui ont incarné l’émission depuis sa création, en 2005. Parmi eux, on pourra retrouver Ophélie Fontana, Élodie de Sélys, Anne-Laure Macq ou encore Marie-Hélène Vanderborght.

Le duo Watelet - Louys reformé

Barbara Louys, ancienne présentatrice du magazine sera également présente pour revivre ces 15 ans d’excellence noir, jaune et rouge. Une surprise quand on sait que la sœur de Maureen Louys, présentatrice de The Voice Belgique, n’avait pas quitté C’est du Belge et la RTBF en très bons termes.

Celle qui s’épanouit aujourd’hui en tant que créatrice de bijoux avait lancé le magazine aux côtés de Thomas Van Hamme (qui sera également présent dans cette émission "anniversaire" mais pas physiquement). Suite au départ de ce dernier pour RTL Belgium, en 2011, Barbara Louys a été rejointe par Gérald Watelet. Le duo a fonctionné pendant quatre ans avant laisser l’actuel acheteur d’Affaire conclue voler de ses propres ailes dans C’est du Belge.

Un parrain d’exception et beaucoup de guests

Parrain de cette édition spéciale, Jean-Claude Vandamme interviendra en vidéo depuis Los Angeles et a accordé, pour l’occasion, une longue interview à Marie-Hélène Vanderborght, en collaboration avec Paris Match. D’autres guests seront également de la partie. Parmi eux, Adrien Devyver, acolyte de Gérald Watelet dans Un gars, un chef, le chocolatier belge Pierre Marcolini ; l’humoriste et comédien Kody ou encore le créateur de mode belge Edouard Vermeulen.