Cette soirée anniversaire est l’occasion pour Gérald Watelet d’inviter les animatrices et chroniqueuses qui ont marqué C’est du Belge.

On découvre que Barbara Louys, initiatrice et ancienne présentatrice du magazine, a accepté d’être présente pour célébrer ces 15 ans. Étonnant quand on sait que la sœur de Maureen Louys avait sèchement été licenciée par la RTBF et qu’entre les deux animateurs, l’ambiance n’a pas toujours été au beau fixe. "Le temps arrange les choses. Tout le monde a fait son mea culpa. Quand on s’est revus, on est tombés dans les bras l’un de l’autre comme si de rien n’était. Ce qui compte, c’est que Barbara est désormais heureuse dans ce qu’elle fait. Elle se réalise pleinement. En fait, on a été comme un couple qui se sépare et qui reste bons copains", déclare Gérald Watelet qui recevra également d’anciennes chroniqueuses comme Charlotte Collard, Ophélie Fontana et Élodie de Sélys.