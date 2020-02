Le télécrochet a rassemblé davantage de téléspectateurs que sa version adulte.

Joli succès pour The Voice Kids Belgique. Ce mardi soir, la finale du télécrochet a rassembé 440.000 téléspectateurs (30,8% de parts de marché), soit près de 73.000 téléspectateurs en plus que la finale de la dernière saison de The Voice Belgique. Cette dernière avait, en effet, été regardée par 376.097 personnes sur La Une.