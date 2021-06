Le match Belgique-Portugal a été suivi "par 1,5 million de téléspectateurs et 133.000 internautes (dont 250 000 visions en live sur AUVIO), annonce la RTBF ce lundi matin qui fait 82, 5 % de part de marché. Ce match signe la meilleure audience de cet Euro..." En effet, le dernier match face à la Finlande avait été regardé par 1,453 769 de téléspectateurs sur la RTBF, soit 76,6 % de PDA. La meilleure audience de tous les temps pour le service public était la demi-finale face à la France lors du dernier mondial, soit 1 646 213 téléspectateurs (83,4 % de PDM). Ce qui était le troisième meilleur résultat d'audience depuis le début des relevés d'audimétrie.



En tête des audiences aussi en France

Face à la comédie "Barbecue" sur TF1, au magazine politique "Élections régionales" sur France 2 et à l'émission politique "Régionales et départementales 2021" sur France 3, c'est M6 qui se hissait hier soir en tête des audiences de ce dimanche soir grâce au huitième de finale de l'Euro Belgique-Portugal. Plus de 7,75 millions de téléspectateurs - 33,1% de part d’audience- se sont en effet retrouvés devant le match de nos Diables. Sur TF1, le film “Barbecue” d’Eric Lavaine avec Lambert Wilson, Franck Dubosc, Florence Foresti a fait 3,8 millions de téléspectateurs (16,8% de part d’audience. Quant aux élections, France 2 a rassemblé 2,1 millions de téléspectateurs, soit 9,3% de part d’audience.