L’ancienne animatrice du 20.02 se retrouve pour la première fois seule à la présentation.

Depuis la rentrée, la quotidienne 20.02 a été rangée au placard. À sa place, La Deux mise, dès ce samedi 19 h 30, sur L’Internet Show, un magazine qui décryptera et analysera hebdomadairement l’actualité des réseaux sociaux mais "sans se prendre la tête" . "Il n’y aura pas un zapping ou une succession de vidéos. On va juste s’intéresser à ce que les gens ont fait pendant la semaine sur les réseaux sociaux " , explique Bénédicte Deprez qui, pour la première fois, se retrouve seule aux commandes d’une émission. "Être seule, ça met quand même une certaine pression. Mais en même temps, c’est hyper excitant et valorisant. Ça prouve que la RTBF croit en moi et me fait confiance."

Deux chroniqueurs, Malou Vandercammen et Olivier Fraipont, seront toutefois présents pour épauler l’animatrice de Pure FM. " On est vraiment une belle clique, une famille où chacun a sa touche personnelle. On va sur le terrain pour traiter les sujets en profondeur. Ensuite, on écrit nous-mêmes nos chroniques " , continue Bénédicte Deprez qui présentera notamment une séquence où sa grand-mère, Evelyne, et la copine de cette dernière, Frieda, commenteront l’actu des réseaux sociaux.