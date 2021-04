Hier soir se déroulait sur C8 une émission anniversaire à l'occasion des 20 ans de la première édition du Loft. De nombreux candidats manquaient à l'appel - comme Loana, toujours hospitalisée après avoir attrapée une forme grave de Covid - mais d'autres avaient répondu présent. Durant la soirée, animée par Benjamin Castaldi - présentateur "historique" de la première émission de téléréalité en France, alors diffusée sur M6 - d'autres anciens lofteurs étaietn présents.C'est le cas de Delphine, Kenza, Jean-Edouard, Steevy, Fabrice, ainsi que le couple Julie et Christophe.

S'ils ne se sont pas gênés pour dire ce qu'ils pensaient de l'attitude de Loana - en substance, ils ont voulu l'aider quand elle était au plus mal mais elle n'a jamais répondu à leurs appels -, le présentateur lui-même a admis qu'il y avait eu de la triche à l'époque, au moment des votes.

Bien sûr, officiellement, un huissier de justice vérifiait la validité des résultats, sauf que ceux-ci étaient tronqués puisque la production pouvait fermer le standard au moment où elle l'estimait opportun. Il suffisait de couper les robinet des appels juste au moment où le candidat qu'elle voulait sauver était en tête! "De mémoire, sur votre saison, ça n’est pas arrivé", a toutefois tenu à préciser Benjamin Castaldi. En revanche, durant la saison 2, cette technique, qui passait ni vue, ni connue, a bien été mise en application. "Un copain m’appelle et il me dit ‘Les votes sont fermés’ (…) En fait, comme on voulait absolument sauver un candidat, on a fermé les votes à 21h15. La candidate a donc été sauvée". Et on n'y a vu que du feu. Benjamain Castaldi s'est même réjoui que l'affaire n'ait pas été ébruitée à l'époque.

Etonnant? Euh, pas vraiment...