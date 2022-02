Sur le plateau de C8, Cyril Hanouna et son équipe évoquaient le suicide de Cheslie Kryst, ex-miss USA. L'animateur vedette questionnait ses chroniqueurs sur la pression qui pesait sur les épaules des célébrités.

Et de façon assez inattendue, Benjamin Castaldi a fait des confidences assez sombres sur son passé. “J’ai vraiment pensé un jour me foutre une balle dans la tête, bien évidemment. Et on pense au pire", confie celui qui pensait que son avenir était sans issue. C'était sans compter sur le soutien de ses proches. “Je n’ai pas été au bout de ça, parce que j’ai des enfants et que c’est très égoïste."

C'est après un divorce que la situation de Benjamin Castaldi s'est empirée. Il n'arrivait plus à joindre les deux bouts financièrement et se posait plein de questions. “Et honnêtement, parfois la pression, elle est trop forte. Parfois, on se dit: ‘Où je vais?’ (...) Tu n’as plus de boulot, tu es chez toi, on t’a pris ta maison. Tu te dis: ‘Ça devient un peu lourd.’ Et effectivement, on se dit: ‘À quoi bon continuer?’ Après, on pense aux enfants et on se ravise et on met un bon coup de talon. Parfois, c’est long pour remonter quand même", argumentait-il.

Avant de conclure: “Ça devient très compliqué à assumer et à vivre. Dans ces moments-là, on pense au pire. J’ai de la chance. J’ai quand même eu des gens qui étaient là. Il y a deux ou trois personnes qui étaient là. Et surtout, on pense aux enfants, et on se dit: ‘Je n’ai pas le droit de faire ça, c’est trop facile’.”