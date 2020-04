Depuis samedi dernier, la version télé d’On n’est pas des pigeons a changé de forme pour être encore plus proche des téléspectateurs. Le magazine de consommation sera diffusé en direct sept jours sur sept avec du contenu informatif et pratique, très demandé en cette période, mais également avec des séquences plus légères et divertissantes pour faire sourire le public. Comme à son habitude, Benjamin Maréchal assurera la présentation de l’émission en semaine. Sara de Paduwa débarque, quant à elle, aux commandes de l’édition du week-end. "Il y a deux semaines, on misait tout sur les nouvelles informations concernant le coronavirus. Ensuite, on a basé tout le magazine sur le coronavirus. Depuis samedi dernier, on a vraiment fait un virage. On va, petit à petit, réintégrer de l’info légère dans l’émission, des sujets tournés vers autre chose que le coronavirus parce que la vie continue. On ne veut pas devenir monothématiques, monomaniaques", explique Benjamin Maréchal qui précise que contrairement aux sujets "autres" à traiter ces dernières semaines, ses heures de travail se comptent par milliers. "Avec l’arrivée du coronavirus et du confinement, la matière à traiter s’est réduite. Tout tourne autour du coronavirus dans les médias. Il y a donc moins de sujets devant nous. Pour l’équipe des Pigeons, le boulot a donc plutôt augmenté."

À quoi vos journées de travail ressemblent-elles ?