Dans Vivre sans eux, ce soir, sur France 2, il incarne un père qui tente de renouer avec son fils, après plus d’une décennie d’incompréhension et de batailles. Atteint d’un cancer, il met toutes ses forces dans cette dernière bataille. Bouleversant, Bernard Le Coq, inoubliable père d’Une famille formidable, l’est aussi quand il évoque la crise que nous traversons et les questions qu’elle engendre, inévitablement. Même s’il commence par une élégante pirouette, histoire de dédramatiser.