La France est, depuis des années, friande de nos talents belges. La preuve avec Alex Vizorek, Tatiana Silva ou encore Cécile Djunga, qui mènent, chacun, leur barque dans le PAF. Depuis la rentrée, c’est le nom de Bérénice qui est toutefois sur toutes les lèvres. Depuis son arrivée à la présentation de Vitamine C, aux côtés de Michel Cymes sur France 2, la Belge est, en effet, devenue l’objet de toutes les attentions chez nos voisins français.

Une semaine après le démarrage, plutôt réussi, de l’émission santé, Bérénice s’installera d’ailleurs, ce dimanche, sur le fameux canapé rouge de Michel Drucker en compagnie du célèbre ORL. L’occasion pour l’animatrice de mettre en lumière Vitamine C mais également de revenir sur son parcours dans les médias.

Une belle ascension donc pour Bérénice, qui a quitté Bel RTL cet été, après 30 années de bons et loyaux services, et qui, on le rappelle, était déjà connue du public français pour avoir été la chroniqueuse des Enfants de la télé, dans les années 2000 sur TF1, et pour avoir également officié plusieurs étés sur RTL France.

L’animatrice devrait également se retrouver prochainement sur Europe 1, station sur laquelle elle a présenté quelques numéros de la matinale du week-end avant d’être évincée au profit de la matinale de CNews.