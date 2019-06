Télévision Avant sa dernière matinale ce vendredi à la côte belge, Bérénice évoque sa saison et son futur sur les ondes de Bel RTL.

"Cet été, je n’aurai qu’une petite semaine off, nous confesse l’animatrice de la matinale de Bel RTL qui a emmené toute son équipe (André Lamy et Olivier Leborgne de Votez pour moi ou encore Léon Le Bouchon) ce vendredi matin à Blankenberge. Ce ne sont donc pas vraiment des vacances (sourire) ! Il existe une grosse légende urbaine qui dit que l’été, personne ne nous écoute. Mais les gens ne partent pas pendant deux mois, il y a du public ! L’ambiance générale à la radio est plus détendue mais on travaille tout autant."

(...)