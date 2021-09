Une place qu’elle ne tiendra finalement que quelques semaines. La station française change de cap, programmant la matinale de CNews tous les samedis et dimanches matin, informe Le Parisien avant d’ajouter qu’une nouvelle émission devrait toutefois lui être proposée.





Mais Bérénice a plus d’une corde à son arc et compte bien profiter de son retour en saison dans le PAF. A partir du 10 octobre, elle est coanimera un nouveau jeu sur la santé aux côtés du médecin le plus célèbre du petit écran français, Michel Cymes. Intitulé Vitamine C, celui ci sera diffusé à 17h40 sur France 2 et verra s’affronter deux équipes de deux célébrités autour de questions sur la santé et le bien être.

Depuis quelques mois, les surprises s’enchaînent avec Bérénice. Animatrice phare de Bel RTL, la Namuroise a choisi, en fin de saison dernière, de quitter sa radio de coeur pour s’adonner à de nos nouvelles aventures qui, au moment de faire ses adieux, étaient encore tenues secrètes.Très vite, l’animatrice a été annoncée à la présentation de la matinale du week-end d’Europe 1.