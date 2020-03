C’est à partir d’un studio Bel RTL basé à Namur que Bérénice réveille chaque matin les auditeurs depuis que la Belgique est contrainte au confinement. " Je suis toute seule dans un petit studio qui se trouve à cinq minutes à vélo de ma maison. Pour y aller, c’est très facile parce que ça descend. Pour le retour, par contre, ça se corse… (sourire)", explique l’animatrice de La Matinale Bel RTL.

Cette dernière est, pour le moment, écourtée à trois quarts d’heure au lieu des deux heures habituelles. "Il y a eu beaucoup de changements comme l’arrêt de Léon le Bouchon qui, à cause du confinement, ne peut plus se rendre aux quatre coins de la Wallonie et de Bruxelles ", souligne celle qui se réjouit de voir que les fidèles de l’émission matinale répondent toujours présents. De nouvelles oreilles se sont également ouvertes ces dernières semaines. "On reçoit beaucoup de messages, d’adultes mais également d’adolescents et d’enfants ! On adapte donc l’émission en y incorporant des jeux pour les plus jeunes. On sent que les gens ont besoin d’être informés mais également de s’évader de cette actualité anxiogène grâce à ces petites bulles d’humour, d’humeur, que nous leur proposons, nous les fanfarons, les rigolos."

(...)