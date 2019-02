L’ancien membre du Club Dorothée sera sur le plateau du divertissement de La Deux.

Surprise dans Le Grand Cactus. Ce jeudi, Jérôme de Warzee et sa bande recevront Bernard Minet, ancien membre et chanteur du Club Dorothée, sur le plateau de l’émission. « On va se replonger en enfance grâce à lui », nous informe Adrien Devyver, présentateur du Grand Cactus.