Quelle n’a pas été notre surprise lorsqu’en décembre dernier, le nom de Bernard Minet apparaissait sur l’affiche du Durbuy Rock Festival, un événement orienté metal. Était-ce une parodie imaginée par une formation aux guitares acérée? Pas du tout, il s’agissait bien de celui du Club Dorothée et des Musclés. S’il est la tête d’affiche de ce rendez-vous qui dépote, c’est parce qu’après plus de vingt ans d’absence discographique, le voici de retour avec Bernard Minet Metal Band, un groupe et un album dans lequel il revisite 18 de ses légendaires génériques de dessins animés à la sauce metal. Tous ses classiques y passent, de "Bioman" aux "Les chevaliers du Zodiac" en passant par "Goldorak Go".

Le natif du Pas-de-Calais aurait-il contracté le virus qui a poussé Henri Dès à se produire l’été dernier dans un festival metal en Suisse ? Pas du tout. Cette idée, il l’a eue avant tout le monde. "J’avais déjà fait ce concept en 2005 et la formule marchait bien même si on n’a pas continué. Les guitares amenaient un coup de jeune aux chansons qui sont fortes et efficaces. Quels que soient les arrangements, une bonne chanson reste une bonne chanson.

(...)