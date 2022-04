Delphine Wespiser, ancienne Miss France (2012) et chroniqueuse de Touche pas à mon poste, avait fait parler d’elle il y a quelques jours pour sa prise de position soutenant Marine Le Pen. Quant à Bernard Montiel, il n'avait pas caché ses bonnes relations avec le président Macron. Résultat? Les deux chroniqueurs de Cyril Hanouna ont tous les deux été évincés de TPMP jusqu’à la fin de l’élection présidentielle.

"Je ne suis pas porte-parole du gouvernement"

s'énerve la Miss FranceIls ont été invités ce mercredi soir, jour du débat Macron-Le Pen pour se défendre en direct. "a d'abord lâché une Delphine Wespiser, très remontée.

"On peut avoir des amis et ne pas toujours être d’accord"

Même chose du côté de Bernard Montiel. "Je trouve ça curieux d’être condamné à cause de ses amitiés. Je suis ami avec les Macron depuis fort longtemps, bien avant la présidentielle, s'est-il défendu. Ce sont des amis que j’adore, que j’aime profondément et que je respecte. Maintenant dans cette émission je n’ai jamais fait de prosélytisme. On peut avoir des amis et ne pas toujours être d’accord."

Delphine Wespiser et Bernard Montiel seront toutefois de retour dans Touche pas à mon poste dès la semaine prochaine, une fois le nouveau président connu ce dimanche soir.