Homme d’affaires, patron de club de football, ministre, Bernard Tapie a tâté de tous les métiers, avec des réussites contrastées, il est vrai. On l’a même connu auteur, acteur et chanteur. C’est même un micro à la main qu’il tente de percer au milieu des années 60. Il sort trois 45 tours sous le pseudonyme de Bernard Tapy. Parmi les chansons qu’il signe : “Passeport pour le soleil”, “Tu l’oublieras”, “Pour de rire, pour de vrai” et “Je ne crois plus les filles”. Mais le succès est tout sauf au rendez-vous.

Il renonce à fait carrière dans le showbiz, du moins temporairement car il y reviendra sporadiquement. Notamment en 1985, alors qu’il est au sommet de sa gloire, golden-boy à la française, il sort un single taillé à son d’image : “Réussir sa vie”. Trois petites minutes cosignées avec Didier Barbelivien qui résument ses ambitions : “(Réussir sa vie) C’est d’être un président/Ou bien n’importe qui/Ou bien prendre le temps/D’aider un ami/C’est de gagner en bourse/Comme on jouait aux billes/Et de finir sa course/Le soir en famille”. Et un peu plus loin : “Réussir sa vie/Soit poète, soit paysan/Moitié méchant, moitié gentil/À l’aventure, évidemment”. Tout est déjà là.