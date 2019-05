Bernard Tapie a une corde vocale paralysée. Mais il est toujours déterminé à gagner son combat contre la maladie.









"En ce moment, je ne vais pas bien", avoue-t-il face à Laurence Ferrari. " A cause de ma voix, on a découvert que j'avais des nodules qui étaient contaminés. Donc j'ai des métastases et je ne m'y attendais pas du tout parce que j'étais en forme."





Ce qui veut donc dire qu'il va devoir reprendre son traitement. "On va recommencer la chimio, la radiothérapie. Ça fait partie des choses qu'on a quand on a le cancer", relativise-t-il.





Comme il l'a déjà répété, Tapie prend ce nouveau coup du sort avec recul malgré tout. "On n'a pas le choix. C'est la seule chance de résister, c'est un combat ! Vous ou le cancer: il y en a un des deux qui va gagner. J'avoue que, quand on a 76 ans, il faut prendre ça avec un peu de recul. C'est moins grave que ce que je vois dans les séances de chimio, avec des petites jeunes femmes de 30 ou 40 ans avec des enfants. Ça, c'est emmerdant ! Moi, j'ai fait le plus beau et le moins dur. Je rentre maintenant dans le dur... et je ne lâche pas !"

Bernard Tapie est apparu très affaibli sur CNews mardi soir dans l'émission "Punchline". L'homme d'affaire, qui se bat contre un cancer de l’œsophage et de l'estomac depuis de nombreux mois, était aphone face à Laurence Ferrari. Dans ces conditions, difficile de cacher qu'il traversait quelques turbulences, l'une de ses cordes vocales étant paralysée.