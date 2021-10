Avec 500.000 téléspectateurs par semaine, Enquêtes est le programme du mardi soir qui rassemble le plus de monde après les journaux d’information nationaux. Ce succès, le magazine de RTL-TVI le doit en grande partie à Bertrand Caroy, responsable du service circulation routière de la police boraine, devenu une véritable vedette du petit écran. Les téléspectateurs l’adorent. La preuve, un fan-club a même été créé en son hommage sur Facebook et comporte près de 45.000 abonnés. “Je pense que ce qui plaît aux gens c’est que je suis un homme naturel. Je suis à la télévision comme je suis en dehors des caméras. J’aime rendre service et écouter les gens. Je pense qu’en télévision, ça se ressent”, explique Bertrand Caroy.

Est-ce que les gens que vous arrêtez n’ont pas tendance à être plus familiers avec vous ?

“Le contact est différent, c’est clair. Les gens sont généralement contents que je les interpelle parce que je suis le policier de la télévision. Mais, je leur fais comprendre que si je les arrête, c’est bien pour un contrôle de police et que je vais quand même demander leurs papiers. Si la personne que j’arrête n’a rien à se reprocher, elle aura passé un bon moment et moi aussi. Mais, s’il y a une infraction qui est constatée et que je dois faire une remarque ou verbaliser la personne, je le ferai.”

Pourquoi aviez-vous accepté de rejoindre Enquêtes au départ ? Pour redorer l’image de la police ?

“Au départ, je l’ai fait pour ma zone de police. J’avais déjà eu l’occasion d’apparaître dans des émissions locales où j’expliquais le Code de la route. J’aime communiquer avec le citoyen et Enquêtes rentrait dans cette optique-là. Grâce à cette émission, je peux faire passer des messages et montrer une autre facette de la police. On évite de creuser ce fossé où on pense que le policier est juste là pour réprimander. Le policier a aussi un rôle éducatif.”

Comment réagissent vos collègues à cette notoriété acquise grâce au petit écran ?

“Il y a des collègues qui me contactent pour me dire qu’ils aiment l’émission et qu’ils voudraient y participer et d’autres qui sont jaloux. On vit dans une époque où la jalousie est très présente. On est jaloux de la femme de l’autre, de la belle voiture, de la maison. C’est dommage parce que mon but ce n’est pas d’être connu mais de faire passer un message.”

Est-ce que votre vie a changé depuis la diffusion d’Enquêtes ?

“Disons que j’ai dû adapter ma vie. Je ne peux plus faire mes courses en 15 minutes, par exemple. Les gens me reconnaissent, m’interpellent, me demandent des conseils ou des photos. Tout de suite, on monte à une heure de courses. Je sais aussi que, maintenant, quand je vais au restaurant, les gens regardent ce que je bois parce que je suis policier. Mais, ils ne savent pas si je conduis ou pas. J’ai quand même le droit à avoir, moi aussi, une vie privée et à m’amuser. Derrière mon uniforme, il y a quand même un homme et cet homme-là doit pouvoir vivre.”

Certains jeunes ont voulu devenir policiers en vous voyant dans Enquêtes. Qu’en pensez-vous ?

“C’est une énorme fierté. J’ai toujours voulu être policier. Si je peux donner l’envie de faire ce métier à mon tour, j’ai tout gagné.”