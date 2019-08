À quoi a ressemblé la carrière des acteurs phares de la série dont le reboot démarre ce 7 août aux USA ?

Le jour J est enfin arrivé ! Vingt ans après la fin de Beverly Hills 90210, la série revient, ce 7 avril, dans un reboot intitulé BH90210 sur Fox, aux États-Unis. Chez nous, aucune diffusion n’a encore été annoncée.

Attention, il ne s’agit toutefois pas d’une suite des aventures de Brandon Walsh et consorts. Pour ce retour, les producteurs ont choisi de faire revenir les acteurs phares de la série originale dans leur propre rôle. Voilà le pitch officiel du revival : "Après avoir chacun pris leur propre chemin depuis la fin de la série, il y a 19 ans, Jason, Jennie, Ian, Gabrielle, Brian et Tori se retrouvent lorsque l’un d’entre eux suggère qu’il serait temps de faire un reboot. Mais le processus pour faire naître ce projet pourrait donner lieu à un soap encore meilleur que le reboot lui-même . Que se passera-t-il lorsque les premières amours, les vieilles romances, les amis et les meilleurs ennemis ressurgissent, tandis que ces acteurs cultes, que le monde entier a vu grandir ensemble, tentent de reprendre là où ils s’étaient arrêtés ?"









(...)