De nombreuses brillantes initiatives ont vu le jour pendant le confinement. La chaîne Youtube de Delphine Simon fait partie de ces dernières. Dans A toi de jouer ! Avec Delphine, l’animatrice de la RTBF traite des jeux de société, son domaine de prédilection depuis plus de quinze ans. "Beaucoup de jeux de société sortent. Parmi eux, on ne sait pas toujours ceux qui nous conviennent. Je me suis rendu compte que beaucoup de gens venaient me demander conseil car ils n’avaient pas de réponse à leurs questions sur Internet", explique Delphine Simon. "Cette chaîne a vraiment pour objectif de guider petits et grands dans les rayons de jeux de société et de jouets."

C’est depuis son salon, qu’elle a aménagé pour l’occasion, et accompagnée d’un cameraman mais également de son Corgy Channel, véritable mascotte de la chaîne, que la chroniqueuse du 6-8 tourne ses capsules vidéos. "L’idée est de mettre en avant, deux fois par semaine, un nouveau jeu ou de remettre un coup de projecteur sur un classique", confie-t-elle. "Je n’y explique pas les règles du jeu. Ça, tout le monde pourra les trouver dans la boîte. J’indique plutôt à qui ce jeu correspond et ce qu’il apporte à la personne qui y joue."

Delphine Simon en parle en connaissance de cause. Tous les jeux qu’elle présente ont été testés au préalable par elle-même et ses enfants." Ça prend du temps de découvrir un jeu de société mais ça permet d’entretenir une belle relation avec les enfants. On découvre la boîte ensemble et on y joue en famille. De la sorte, j’ai leur regard sur le produit, leur point de vue d’enfant."

Se retrouver en famille autour d’un jeu de société n’a jamais été plus fréquent, ces derniers temps, que pendant la période du confinement. "En tant que fervente défenseuse des jeux de société, je me réjouis de voir qu’y jouer se fait de plus en plus naturellement. Pendant le Covid, les familles ont repris le plaisir de partager des moments autour de la table en ressortant des jeux de société", explique-t-elle. "Jouer en famille, c’est revenir à l’essentiel. Les enfants ne demandent parfois qu’une chose, c’est que leurs parents sortent une boîte et jouent avec eux."

À ceux qui prédisaient une mort prochaine du jeu de société, Delphine Simon souligne : "Le milieu est loin d’être mort. On peut compter sur des valeurs sûres, comme le Monopoly ou le Cluedo, mais également sur de nombreuses nouveautés qui valent la peine d’être découvertes. On a une armée d’éditeurs et d’auteurs qui travaillent dans l’ombre sur des projets plus fous les un que les autres."

Note : Les capsules de Delphine Simon sont à retrouver sur Youtube (AtoidejoueravecDelphine) et sur Instagram (@atoidejouer_avecdelphine).