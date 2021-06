"On n'demande qu'à en rire", l'émission qui a révélé Arnaud Tsamere, Jeremy Ferrari, Waly Dia ou encore Kev Adams, a fait un véritable carton sur France 2 lors de sa diffusion entre 2010 et 2014. Lors de quasiment chaque interview du présentateur Laurent Ruquier, ou de la productrice Catherine Barma, qui sont désormais en froid, la question leur est posée: à quand un retour d'ONDAR ?

Pour Media+, Catherine Barma a tenu à mettre les choses au clair, pour elle un retour est impossible actuellement: "Je pense qu'il serait impossible de refaire cette émission sans tomber dans les procès d'intentions, ce qui limiterait le process artistique et la liberté d'expression des humoristes, ce qui est contraire au concept et valeurs de cette émission." On se souvient pourtant que l'année passée, une version dérivée appelée "On n'demande qu'à en rire à la maison", avait été mise en ligne sur le site de francetv.



De plus, on imagine actuellement mal Ruquier et Barma travailler ensemble, vu les relations qu'ils entretiennent aujourd'hui.