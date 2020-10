Invités dans l'émission Touche pas à mon Poste ce mercredi 7 octobre, Bigflo et Oli sont notamment venus parler de leur documentaire Netflix, Presque Trop.

Ils ont ensuite évoqué leur carrière et les futurs projets musicaux en annonçant une nouvelle pour le moins inattendue.

"Avec Oli, on gère tout ! Tout cela nous laisse moins de temps pour faire finalement l'essence même de notre art qui est, faire de la musique entre frères, à deux."

Les frères ont alors décidé de faire une pause ... des réseaux sociaux: "Là, ce que l’on va faire, c’est que l’on va couper les réseaux. Ça prend quand même la tête".

Vu la surprise créée, ils expliquent alors que cette pause leur permettra de mieux se concentrer sur leur musique: "Cela ne sera pas plus d’un an. Un bon album, ça ne se fait pas en deux mois (…) Si on continue les réseaux, on va faire du vide (…). On n’a pas envie que ça nous parasite artistiquement", a expliqué Bigflo, l'aîné.