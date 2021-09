"J’adore Bilal, je n’ai rien contre Bilal, je dis juste que TF1 n’a pas découvert l’homosexualité en 2021, balance Matthieu Delormeau sur le plateau de Touche pas à mon poste, lundi dernier, au sujet du casting du nouveau Danse avec les stars (et plus précisément sur Bilal Hassani). Le seul moment où ils font danser un homme avec un homme, c’est lorsqu’il est grimé en femme. Pardon, mais un homosexuel, ce n’est pas quelqu’un qui porte une perruque, des faux-cils et qui met une robe. " Celui qui est revenu dans l’émission de Cyril Hanouna va plus loin. "Il est censé nous représenter, nous les homosexuels." Et d’en rajouter une couche lorsque les autres chroniqueurs ne sont pas d’accord avec lui. " Vous êtes des faux-culs. Il aurait eu les cheveux courts et serait habillé comme un garçon, on ne l’aurait pas fait danser avec un homme. Ça s’appelle de la télévision." Il se justifie en regrettant le risque d’homophobie. "Dans la vraie vie, ça va donner des gens qui seront devant leur télévision et qui vont se dire : ‘c’est ça les gays ?’ Et ça va créer de l’homophobie, et ça va créer de la violence. Il y a autant de gays qu’il y a de personnes, je suis d’accord. Je n’en juge aucun. Je dis juste que comme par hasard, dès qu’on en prend un à la télé, on prend celui qui est le plus caricatural, qui est habillé avec une robe, qui se teint les ongles, et qui met une perruque."

Le principal intéressé a alors répondu dans Télé Loisirs. "J’ai juste mis une photo de moi sur Twitter, et je suis allé me coucher, dixit Bilal Hassani. Je n’avais pas spécialement l’énergie pour faire un commentaire constructif, parce que je trouve que ça ne s’y prêtait pas et ne méritait pas une vraie réponse. Au-delà du fait que je puisse le prendre comme une attaque personnelle, c’est grave de dire des choses pareilles devant autant de monde. Non seulement sur moi, mais aussi toutes les personnes qui sont comme moi ! Je n’estime pas que je suis une caricature et je pense être un être humain normal."