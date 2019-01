Les œuvres cinématographiques ont l'art de toucher les foules. Certaines plus que d'autres. Prenez un bon thriller dans lequel un groupe d'individu doit s'attacher à survivre à un monstre invisible mais omniprésent, ajoutez Sandra Bullock et une distribution signée Netflix et l'affaire est dans la poche.

Le film Bird Box, adapté du livre éponyme, écrit par Josh Malerman, a rencontré un franc succès sur la plate-forme de streaming payante. De sorte que certains téléspectateurs s'accaparent même le rôle principal et tentent de réitérer certaines scènes du film. C'est le cas d'une adolescente américaine, qui a jugé sage de conduire avec son bonnet sur les yeux.

Nul besoin de vous faire un dessin, ce qui risquait de se produire arriva. La jeune fille qui roulait en présence d'un passager âgé de 16 ans s'est mise à dévier de sa trajectoire et a fini sa route contre un mur anti-bruit, après avoir ricoché sur un autre véhicule et tapé un poteau.

Heureusement, les adolescents en sont sortis indemnes. Mais afin d'éviter que d'autres personnes ne tentent de défier Darwin et sa théorie de la sélection naturelle, la police locale de Layton aux États-Unis a voulu faire passer un message: "Le Bird Box challenge en conduisant... résultat prévisible. Cela s'est produit lundi quand la conductrice a décidé de couvrir ses yeux en conduisant sur la route de Layton. Heureusement, pas de blessé."

Le distributeur Netflix a voulu lui aussi tirer la sonnette d'alarme: "Je ne peux pas croire que j'ai à dire cela, mais: "S'il vous-plaît, ne vous causer pas du mal avec ces Bird Box challenge! On ne sait pas comment ça a commencé, et nous apprécions votre amour du film, mais Garçon et Fille (NDLR: deux des personnages principaux) ont un seul souhait pour 2019, et c'est celui que vous ne finissiez pas à l'hôpital!"