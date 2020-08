C'est désormais officiel. BJ Scott fera à nouveau partie des coachs de The Voice Belgique après un an d'absence (en huit saisons de télécrochet !) " Je sais pourquoi je suis partie. J'avais besoin de faire un break, de me ressourcer. Mais, je sais pourquoi je reviens. The Voice me manquait. Je suis contente que la RTBF me donne à nouveau sa confiance. Je reviens avec encore plus d'énergie", dit-elle.

Pour cette neuvième saison, la chanteuse de 61 ans sera accompagnée de trois autres coachs, Typh Barrow (déjà jurée lors de la 8e saison de), Henri PFR et Loïc Nottet, chanteur qu'elle avait coaché lors d'une précédente saison de. "The Voice Belgique", confie BJ Scott. "The Voice

En parallèle des enregistrements de l'émission, BJ Scott continue à travailler sur son album et son livre de recette qu'elle projette de sortir l'année prochaine.