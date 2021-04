Sortie il y a sept ans aux États-Unis, où elle connaît un succès monstre, Black-ish était jusqu’ici méconnue de l’autre côté de l’Atlantique. Heureusement, grâce à la plateforme Star de Disney +, qui en propose les cinq premières saisons, la série peut prendre son envol et toucher encore plus de personnes. Véritable comédie familiale, celle-ci relate le quotidien des Johnson, une famille afro-américaine dont l’identité culturelle aurait trop été mise de côté, selon André Johnson, dit "Dre", personnage principal de la série qui est le mari de Rainbow et le père de Zoey, Junior, Diane et Jack.

Divertissante et engagée, Black-ish aborde plusieurs sujets de société, tels que les violences policières à l’encontre des noirs américains, le mouvement Black Lives Matter ou encore l’élection de Donald Trump, et fait passer des messages mais toujours avec une bonne dose d’humour. Véritable phénomène aux États-Unis, la série a d’ailleurs été très appréciée par Barack Obama qui a trouvé dans les Johnson des similitudes avec sa propre famille. Son successeur républicain, quant à lui, a qualifié Black-ish de "raciste".