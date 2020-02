Coup de chance ! Marie, une Nivelloise, intègre la saison suite à une sortie médicale.

Ce vendredi, Denis Brogniart donnait le coup d’envoi de Koh-Lanta, l’île des héros. Une nouvelle saison dans laquelle s’affronteront nouveaux et anciens candidats.

En une soirée, certains profils sont sortis du lot. Bien que peu expérimenté en natation - ce qui lui a joué des tours lors de l’arrivée aux Fidji -, Ahmad s’est révélé être un fin stratège. Pholien, le Belge de cette saison, a, quant à lui, marqué par son altruisme. De son côté, Joseph s’est trop mis la pression en essayant de vouloir faire le feu. Un caractère qui n’a pas plu à ses camarades de tribu. "J’avais envie de prouver à mon équipe que je pouvais faire le feu et que je n’étais pas un mytho", nous explique ce dernier qui, éliminé au conseil, a fait ses bagages le cœur lourd. " J’ai un certain caractère. Je ne sais pas faire semblant d’apprécier quelqu’un si ce n’est pas le cas. Si je reviens un jour dans Koh-Lanta , je pense que c’est un trait de personnalité qui me portera encore préjudice. "

Pas de chance également pour Claudia, étudiante en communication, qui s’est foulé la cheville alors qu’elle était en train de marcher. "Je suis dégoûtée parce que c’est une bête blessure. J’ai dû être réaliste et me dire que je n’arriverais pas à continuer l’aventure dans cet état-là", explique la globe-trotteuse qui compte continuer à faire le tour du monde et, peut-être, un jour, retenter sa chance à K oh-Lanta.

Pour la remplacer, une nouvelle aventurière originaire de… Nivelles, en Belgique, intègre Koh-Lanta. Coach sportif, Marie est donc, avec Pholien, la deuxième candidate à représenter nos couleurs lors de cette saison. Une chance de plus de remporter la victoire pour la deuxième année consécutive…