L’ambiance n’était pas au beau fixe pour les trois candidats belges de Top Chef, la semaine dernière. Alors que Logan a d’emblée séduit le jury et intégré la brigade violette, celle de Paul Pairet, Elliott a été le premier candidat à remettre son tablier. Non sélectionné par un chef de brigade, Arnaud a, de son côté, continué l’aventure en tant que candidat solitaire, au même titre qu’Elis.

Ce lundi soir, c’était donc le moment ou jamais de faire ses preuves pour Arnaud qui rêvait d’intégrer une brigade pour enfin démarrer la compétition comme il se doit.

© Marie ETCHEGOYEN/M6

C’est avec son partenaire de la brigade solitaire, rebaptisée "la brigade du Tigre" par ses membres, qu’Arnaud se frotte à la première épreuve autour du maïs lancée par Pía León. " C’est bon !, lance, en français, la Péruvienne désignée "Meilleure femme chef du monde". J’aime beaucoup. Ils ont travaillé le maïs sous différentes textures, ça, c’est important", dit-elle. Malheureusement, même si le plat a séduit la Sud-Américaine, il ne fait pas le poids face aux quatre autres. Arnaud et Elis terminent derniers de l’épreuve.

Vient ensuite l’épreuve du feu avec un maître en la matière, le chef argentin Francis Mallmann. La brigade solitaire choisit de proposer un saumon en deux cuissons. Si la préparation est digne d’un " show à la Céline Dion " comme dirait Arnaud, le résultat n’est pas encore à la hauteur des attentes. Les deux candidats sont, séparément, envoyés en dernière chance face à Renaud de la brigade orange. Derrière les fourneaux, ils devront sublimer les courges dans un plat audacieux.

Sans le savoir, les chefs éliminent Renaud au terme de l’épreuve. Le candidat, premier éliminé de la saison 1 de Top Chef, quitte donc l’aventure.

" Je suis hyper déçu, je ne m’attendais pas à cette annonce. J’avais encore tellement de choses à me prouver et à prouver aux chefs. Je suis archi dégoûté, confie-t-il à la caméra. C’est une grosse déception mais je n’en retire que du bon, dit-il face aux chefs. Je n’ai qu’une envie : apprendre de mon expérience, aller plus loin dans ma réflexion et me concentrer sur des choses pertinentes dans ma cuisine. "

Nouveau venu, Glenn Viel est le premier chef à perdre un de ses petits protégés cette saison. "Je suis un peu dégoûté, un peu triste. Ça me fend le cœur ", confie le chef triplement étoilé qui voit toutefois Arnaud intégrer son équipe. Gagnant de l’épreuve de la dernière chance, le Belge gagne le droit de rejoindre la brigade orange. " Enfin, j’intègre une brigade !, déclare le Liégeois, heureux. J’espère pouvoir faire honneur au chef. Je vais tout prouver pour montrer que j’ai ma place dans son équipe, comme Renaud l’a fait. "

Si cette treizième saison ne fait que commencer, Logan et Arnaud, les deux Belges restants, sont en tout cas dans la course et plus déterminés que jamais.