C’est en 2014, que Julien Lapraille, un Marbehanais alors âgé de 26 ans, franchissait les portes de Top Chef, un concours culinaire qui a à jamais marqué sa vie.

Personnalité marquante et attachante de la cinquième saison, le jeune homme se fait rapidement approcher par RTL-TVI, chaîne sur laquelle il jouit, encore sept ans plus tard, d’une belle visibilité en tant qu’animateur et cuistot.

Les années passent mais les souvenirs de son expérience dans Top Chef restent intacts. "Je me souviens de tout et quand j’en parle j’en ai encore des frissons" , nous dit-il.

Pour La Dernière Heure, l’animateur accepte de partager l’envers du décor de l’émission en répondant à des questions que tout le monde s’est au moins posé une fois en regardant le rendez-vous gourmand du lundi soir.