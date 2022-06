Les semaines passent et l’étau se resserre dans Top Chef. Arnaud Delvenne, candidate belge encore en lice, tentera de se qualifier pour la demi-finale du concours ce lundi soir sur RTL-TVI. Dans la course se trouvent encore Pascal Barandoni (brigade de Philippe Etchebest), Louise Bourrat (brigade d'Hélène Darroze) et Sébastien Renard (brigade de Paul Pairet).

Pour la finale, la chaîne privée modifie exceptionnellement sa programmation. Contrairement aux autres épisodes de la saison qui ont, chacun, été diffusés cinq jours après ceux de M6, le dénouement de la saison sera, lui, accessible en même temps aux téléspectateurs des deux chaînes, le 15 juin prochain, c'est-à-dire un mercredi soir. Aucune possibilité donc d’être spoilé sur le Web. La surprise sera totale.